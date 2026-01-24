Écriture à la plume

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Écriture à la plume

L’association des Amis de l’Ecole de Chalette AEC reprennent leurs animations gratuites au Musée d’école Fernand-Bouttet ! .

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Penmanship

L’événement Écriture à la plume Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-01-24 par OT MONTARGIS