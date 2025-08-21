Écriture Librairie le Hamac Arbois

Écriture Librairie le Hamac Arbois jeudi 21 août 2025.

Écriture

Librairie le Hamac 47 rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Début : 2025-08-21 15:00:00
fin : 2025-08-21 16:30:00

2025-08-21

Viens participer à un atelier d’écriture avec Marie.

Pour les enfants à partir de 8 ans.

Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver.   .

Librairie le Hamac 47 rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 27 09  librairielehamac@gmail.com

