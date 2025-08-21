Écriture Librairie le Hamac Arbois

Écriture Librairie le Hamac Arbois
Librairie le Hamac 47 rue de Courcelles Arbois Jura
Début : 2025-08-21 15:00:00
fin : 2025-08-21 16:30:00
2025-08-21
Viens participer à un atelier d’écriture avec Marie.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver. .
Librairie le Hamac 47 rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 27 09 librairielehamac@gmail.com
