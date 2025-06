Ecriture avec Zadig Hamroune Les Franciscaines Deauville Deauville 19 juillet 2025 11:00

Cette année, Les Franciscaines invite Zadig Hamroune en résidence de création. En tant qu’artiste associé, l’écrivain ouvre un atelier d’écriture à l’occasion de trois séances de création littéraires réparties dans l’été pour développer sa créativité, son approche stylistique de l’écriture, écrire sur des thèmes personnels ou directement liés à des œuvres présentées dans les expositions du moment.

Zadig Hamroune est associé aux Franciscaines cette saison ! Né à Caen en 1967, Zadig Hamroune enseigne l’anglais dans un lycée parisien. « Le Pain de l’exil » est son premier roman. Normand d’adoption, kabyle d’instinct, Zadig Hamroune se passionne très tôt pour la danse, l’art lyrique et la poésie. Après une carrière d’enseignant d’anglais et de traducteur, il se consacre à l’écriture. Il publie deux romans remarqués, « Le Pain de l’Exil » (Éditions de La table Ronde, 2015) et « Le Miroir des Princes » (Éditions Emmanuelle Collas, 2019). Très attaché aux questions interculturelles et à la problématique LGBT, il milite pour « Act Up, Le Refuge » et s’intéresse de près à l’islam progressiste. « La Nuit barbare » est son troisième roman.

English : Ecriture avec Zadig Hamroune

This year, Les Franciscaines invites Zadig Hamroune for a creative residency. As associate artist, the writer is opening a writing workshop with three creative writing sessions spread over the summer to develop his creativity and stylistic approach to writing, and to write on personal themes or directly linked to the works presented in the current exhibitions.

Zadig Hamroune is associated with Les Franciscaines this season! Born in Caen in 1967, Zadig Hamroune teaches English at a lycée in Paris. « Le Pain de l?exil » is his first novel. Norman by adoption, Kabyle by instinct, Zadig Hamroune developed an early passion for dance, opera and poetry. After a career as an English teacher and translator, he turned to writing. He published two acclaimed novels, « Le Pain de l’Exil » (Éditions de La table Ronde, 2015) and « Le Miroir des Princes » (Éditions Emmanuelle Collas, 2019). Very attached to intercultural and LGBT issues, he campaigns for « Act Up, Le Refuge » and takes a keen interest in progressive Islam. « La Nuit barbare » is his third novel.

German : Ecriture avec Zadig Hamroune

In diesem Jahr lädt Les Franciscaines Zadig Hamroune zu einem kreativen Aufenthalt ein. Als assoziierter Künstler eröffnet der Schriftsteller anlässlich von drei über den Sommer verteilten literarischen Kreationssitzungen ein Schreibatelier, um seine Kreativität und seinen stilistischen Zugang zum Schreiben zu entwickeln, über persönliche Themen zu schreiben oder direkt mit den in den aktuellen Ausstellungen gezeigten Werken in Verbindung zu stehen.

Zadig Hamroune ist in dieser Saison mit den Franziskanerinnen verbunden! Zadig Hamroune wurde 1967 in Caen geboren und unterrichtet Englisch an einem Pariser Gymnasium. « Le Pain de l’exil » (Das Brot des Exils) ist sein erster Roman. Zadig Hamroune, adoptierter Normanne und instinktiver Kabyle, begeisterte sich schon früh für Tanz, Lyrik und Poesie. Nach einer Karriere als Englischlehrer und Übersetzer widmete er sich dem Schreiben. Er veröffentlichte zwei viel beachtete Romane, « Le Pain de l’Exil » (Éditions de La table Ronde, 2015) und « Le Miroir des Princes » (Éditions Emmanuelle Collas, 2019). Er ist interkulturellen Fragen und der LGBT-Problematik sehr verbunden, setzt sich für « Act Up, Le Refuge » ein und interessiert sich sehr für den progressiven Islam. « La Nuit barbare » ist sein dritter Roman.

Italiano :

Quest’anno, Les Franciscaines invitano Zadig Hamroune a partecipare a una residenza creativa. In qualità di artista associato, lo scrittore aprirà un laboratorio di scrittura con tre sessioni di scrittura creativa distribuite nell’arco dell’estate per sviluppare la sua creatività e il suo approccio stilistico alla scrittura, e per scrivere su temi personali o direttamente collegati alle opere presentate nelle mostre in corso.

Zadig Hamroune è associato alle Franciscaines in questa stagione! Nato a Caen nel 1967, Zadig Hamroune insegna inglese in un liceo di Parigi. « Le Pain de l’exil » è il suo primo romanzo. Normanno d’adozione, cabilo d’istinto, Zadig Hamroune ha sviluppato fin da piccolo la passione per la danza, l’opera e la poesia. Dopo una carriera come insegnante di inglese e traduttore, si è dedicato alla scrittura. Ha pubblicato due acclamati romanzi, « Le Pain de l’Exil » (Éditions de La table Ronde, 2015) e « Le Miroir des Princes » (Éditions Emmanuelle Collas, 2019). Con un forte impegno per le questioni interculturali e le tematiche LGBT, si batte per « Act Up, Le Refuge » e si interessa da vicino all’Islam progressista. « La Nuit barbare » è il suo terzo romanzo.

Espanol :

Este año, Les Franciscaines invitan a Zadig Hamroune a realizar una residencia creativa. Como artista asociado, el escritor abre un taller de escritura con tres sesiones de escritura creativa repartidas a lo largo del verano para desarrollar su creatividad y su enfoque estilístico de la escritura, y escribir sobre temas personales o directamente relacionados con las obras presentadas en las exposiciones actuales.

¡Zadig Hamroune se asocia a los Franciscaines esta temporada! Nacido en Caen en 1967, Zadig Hamroune enseña inglés en un liceo de París. « Le Pain de l’exil » es su primera novela. Normando de adopción, cabileño por instinto, Zadig Hamroune se apasionó desde muy joven por la danza, la ópera y la poesía. Tras una carrera como profesor de inglés y traductor, se dedicó a la escritura. Ha publicado dos aclamadas novelas, « Le Pain de l’Exil » (Éditions de La table Ronde, 2015) y « Le Miroir des Princes » (Éditions Emmanuelle Collas, 2019). Con un fuerte compromiso con los temas interculturales y las cuestiones LGBT, hace campaña para « Act Up, Le Refuge » y se interesa mucho por el Islam progresista. « La Nuit barbare » es su tercera novela.

