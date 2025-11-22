Écriture Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Écriture Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer samedi 22 novembre 2025.

Écriture

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Pendant cet atelier d’écriture, vous serez guidés pas à pas pour libérer votre imagination et créer votre propre récit d’un avenir à la fois ambitieux et réaliste.

Pendant cet atelier d’écriture, vous serez guidés pas à pas pour libérer votre imagination et créer votre propre récit d’un avenir à la fois ambitieux et réaliste.

Pas besoin d’avoir des compétences particulières en écriture. Seulement l’envie d’explorer une vision apaisée de l’avenir et de vous laisser inspirer par les récits des autres participants.

Bienvenue dans un voyage en 2050 dont vous vous souviendrez !

Dès 16 ans. Sur inscription. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Écriture

As part of the Printemps des Poètes festival, the mediatheque invites you to take part in a series of 5 writing workshops on poetry, led by Claude Ferey.

Restitution of texts on Saturday March 16 at 3.30pm at the mediatheque.

Free, registration required.

German : Écriture

Während dieses Schreibworkshops werden Sie Schritt für Schritt angeleitet, Ihre Fantasie zu entfesseln und Ihre eigene Geschichte über eine ehrgeizige und zugleich realistische Zukunft zu erschaffen.

Italiano :

Durante questo laboratorio di scrittura, sarete guidati passo dopo passo a liberare la vostra immaginazione e a creare la vostra storia di un futuro che sia allo stesso tempo ambizioso e realistico.

Espanol :

Durante este taller de escritura, te guiaremos paso a paso para que des rienda suelta a tu imaginación y crees tu propia historia de un futuro ambicioso y realista a la vez.

L’événement Écriture Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge