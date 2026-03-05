Écriture en plein air une balade pour inspirer vos mots Vallée des grottes de Saulges Saint-Pierre-sur-Erve
Vallée des grottes de Saulges RDV devant le restaurant Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
2026-04-12
Respirer, marcher, observer… et écrire.
L’atelier du Pigeon vole propose une sortie littéraire au cœur des paysages des Coëvrons. Au fil d’une promenade ponctuée de haltes, de brèves propositions d’écriture invitent chacun à poser ses mots sur le papier. Le partage reste libre et bienveillant, sans exigence de niveau ni pression.
Cette expérience accessible à tous permet de découvrir l’écriture autrement, stimulée par la marche, l’observation et le contact avec la nature.
À prévoir carnet, stylo et tenue adaptée à la météo. (annulé en cas de pluie)
Inscription en ligne. .
Vallée des grottes de Saulges RDV devant le restaurant Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 94 86 38 atelier-lepigeonvole@hotmail.com
English :
Breathe, walk, observe? and write.
