Écriture en plein air une balade pour inspirer vos mots Vallée des grottes de Saulges Saint-Pierre-sur-Erve

Écriture en plein air une balade pour inspirer vos mots

Vallée des grottes de Saulges RDV devant le restaurant Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

2026-04-12

Respirer, marcher, observer… et écrire.

L’atelier du Pigeon vole propose une sortie littéraire au cœur des paysages des Coëvrons. Au fil d’une promenade ponctuée de haltes, de brèves propositions d’écriture invitent chacun à poser ses mots sur le papier. Le partage reste libre et bienveillant, sans exigence de niveau ni pression.

Cette expérience accessible à tous permet de découvrir l’écriture autrement, stimulée par la marche, l’observation et le contact avec la nature.

À prévoir carnet, stylo et tenue adaptée à la météo. (annulé en cas de pluie)

Vallée des grottes de Saulges RDV devant le restaurant Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 94 86 38 atelier-lepigeonvole@hotmail.com

English :

Breathe, walk, observe? and write.

