Écriture et couleurs, Femmes relais Karayb, Fort-de-France

Écriture et couleurs 2 – 16 mai, les samedis Femmes relais Karayb Martinique

12 à 15 personnes

Médiation artistique, Expression Plastique, Écriture illisible, Peinture intuitive.

Priorité aux publics avec blocages verbaux et besoins de bien-être psychocorporel.

Favoriser la Résilience : Contourner les blocages verbaux/émotionnels en associant le mot à la sensation et à la couleur.

Utilisation de la couleur comme point de départ à l’écriture. Exercices d’écriture guidée à partir de la sensation visuelle.

