ECRITURE ET ENLUMINURES COUVENT DES JACOBINS Toulouse

ECRITURE ET ENLUMINURES COUVENT DES JACOBINS Toulouse mardi 15 juillet 2025.

ECRITURE ET ENLUMINURES

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

2025-07-15 2025-08-05 2025-08-12

De la plume à la feuille d’or, découvrir l’univers des manuscrits médiévaux en s’essayant à la calligraphie et ses techniques d’enluminures.

Apprenez à créer votre propre lettrine dorée, inspirée des manuscrits anciens, en combinant techniques traditionnelles et outils modernes. Découvrez aussi l’histoire des enluminures, leur symbolique et les métiers qui gravitaient autour des manuscrits au Moyen Âge. Un atelier ludique et artistique, idéal pour une première approche de l’art médiéval !

– À partir de 8 ans

– 1 adulte accompagnant pour 1 ou plusieurs enfants .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

From pen to gold leaf, discover the world of medieval manuscripts and try your hand at calligraphy and illumination techniques.

German :

Von der Feder bis zum Blattgold: Entdecken Sie die Welt der mittelalterlichen Manuskripte, indem Sie sich in der Kalligraphie und ihren Illuminierungstechniken versuchen.

Italiano :

Dalla penna alla foglia d’oro, scoprite il mondo dei manoscritti medievali cimentandovi con la calligrafia e le sue tecniche di illuminazione.

Espanol :

De la pluma al pan de oro, descubra el mundo de los manuscritos medievales probando la caligrafía y sus técnicas de iluminación.

