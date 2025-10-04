Ecrivain public à la bibliothèque de la Duchère Bibliothèque La Duchère – Annie Schwartz Lyon

Ecrivain public à la bibliothèque de la Duchère Bibliothèque La Duchère – Annie Schwartz Lyon samedi 4 octobre 2025.

Ecrivain public à la bibliothèque de la Duchère Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque La Duchère – Annie Schwartz Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T13:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T13:00

Un écrivain public est disponible pour vous aider (séance de 30 minutes), le samedi de 10h à 13h à la bibliothèque de la Duchère. Ce service vous est proposé gratuitement si vous avez :

– une lettre à rédiger ou à lire ;

– un dossier ou un formulaire à remplir ;

– des documents à comprendre ;

– une démarche sur internet à faire ;

ou d’autres démarches pour lesquelles vous avez besoin d’une aide pour lire ou écrire.

Bibliothèque La Duchère – Annie Schwartz Place Gisèle Halimi, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478354381 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-9eme-arrondissement-la-duchere [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/2089/date/8822 »}] Au coeur d’un nouveau quartier, la bibliothèque s’installe place Abbé Pierre, à côté du lycée La Martinière, sur une vaste esplanade ombragée.

Le nouveau bâtiment de 700 m2 sur un seul niveau offre de vastes espaces baignés de lumière naturelle, propices à la lecture, à la découverte.

Un écrivain public est disponible pour vous aider (séance de 30 minutes), le samedi de 10h à 13h à la bibliothèque de la Duchère. Ce service vous est proposé gratuitement si vous avez :

© Bibliothèque municipale de Lyon