Écrivain public Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Écrivain public Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 10:00 – 11:00

Gratuit : oui Les vendredis, à partir du 19 septembre – à 10h et à 11h – Ormédo – sur rendez-vous au 02 51 78 98 60 Adulte

Si vous avez une lettre à rédiger, à caractère privé, administratif ou professionnel, des documents à comprendre, une démarche à faire pour laquelle vous avez besoin d’une aide pour lire ou écrire, des écrivains publics bénévoles peuvent vous aider.Les vendredis, à partir du 19 septembre – à 10h et à 11h – Ormédo – sur rendez-vous au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60