Écrivains à vie : 60 ans d’aventure urbaine (Promenade urbaine) RDV au Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire Mantes-la-Jolie

Écrivains à vie : 60 ans d’aventure urbaine (Promenade urbaine) Samedi 20 septembre, 14h30 RDV au Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire Yvelines

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le quartier des Ecrivains célèbre cette année ses 60 ans de vie ! Retour sur ses origines en archives inédites et road trip a travers l’histoire parfois meconnue de ce quartier historique à plus d’un titre…

RDV au Centre de Vie Sociale Aimé-Césaire 6 rue Boileau 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

