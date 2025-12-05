ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons Douzillac

ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons

Salle des gîtes Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Comédiens, chanteurs, lecteurs amateurs ou simples amoureux des mots… chacun

pourra venir lire, slamer ou chanter les lettres qu’il aime, qu’elles soient célèbres,

personnelles, imaginaires ou inédites.

Petite restauration sur place (soupe et tartines)

19h, salle des gîtes

Participation libre

Clôture du Festival de lectures théâtralisées L’Emoi des Mots autour de la littérature épistolaire Comédiens, chanteurs, lecteurs amateurs ou simples amoureux des mots… chacun pourra venir lire, slamer ou chanter les lettres qu’il aime, qu’elles soient célèbres, personnelles, imaginaires ou inédites.

Cette soirée, placée sous le signe du partage et de la créativité, offrira un espace libre

d’expression où les mots s’échangent comme des messages confiés à haute voix.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, le public est invité à participer et à écouter, découvrir et applaudir les talents locaux.

Petite restauration sur place (soupe et tartines)

19h, salle des gîtes

Participation libre

L’Emoi des Mots, inscriptions contact@bigbrol.fr 07 66 10 66 13 .

Salle des gîtes Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr

English : ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons

Actors, singers, amateur readers or simple word lovers? everyone can come and read, slam or sing the letters they love

come and read, slam or sing the letters they love, be they famous,

personal, imaginary or unpublished.

Light refreshments on site (soup and sandwiches)

7pm, salle des gîtes

Free admission

German : ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons

Schauspieler, Sänger, Amateurleser oder einfache Wortliebhaber?

kann die Briefe, die er liebt, vorlesen, slammen oder singen, ganz gleich, ob es sich um berühmte,

persönlich, imaginär oder unveröffentlicht.

Kleine Snacks und Getränke (Suppe und belegte Brote)

19 Uhr, Saal der Unterkünfte

Freie Teilnahme

Italiano :

Attori, cantanti, lettori amatoriali o semplici amanti delle parole?

venite a leggere, a fare lo slam o a cantare le lettere che amano, siano esse famose, personali, immaginarie o inedite,

personali, immaginarie o inedite.

Rinfresco leggero in loco (zuppa e panini)

ore 19.00, sala delle case

Ingresso libero

Espanol : ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons

¿Actores, cantantes, lectores aficionados o simples amantes de las palabras?

vengan a leer, recitar o cantar las letras que les gustan, ya sean famosas, personales, imaginarias o inéditas,

personales, imaginarias o inéditas.

Refrigerio ligero in situ (sopa y bocadillos)

19.00 h, sala de las casas rurales

Entrada gratuita

L’événement ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons Douzillac a été mis à jour le 2025-11-12 par Vallée de l’Isle en Périgord