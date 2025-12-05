ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons Douzillac
ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons Douzillac vendredi 5 décembre 2025.
ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons
Salle des gîtes Douzillac Dordogne
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Clôture du Festival de lectures théâtralisées L’Emoi des Mots autour de la littérature épistolaire Comédiens, chanteurs, lecteurs amateurs ou simples amoureux des mots… chacun pourra venir lire, slamer ou chanter les lettres qu’il aime, qu’elles soient célèbres, personnelles, imaginaires ou inédites.
Cette soirée, placée sous le signe du partage et de la créativité, offrira un espace libre
d’expression où les mots s’échangent comme des messages confiés à haute voix.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, le public est invité à participer et à écouter, découvrir et applaudir les talents locaux.
Petite restauration sur place (soupe et tartines)
19h, salle des gîtes
Participation libre
L’Emoi des Mots, inscriptions contact@bigbrol.fr 07 66 10 66 13 .
Salle des gîtes Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 10 66 13 contact@bigbrol.fr
English : ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons
Actors, singers, amateur readers or simple word lovers? everyone can come and read, slam or sing the letters they love
come and read, slam or sing the letters they love, be they famous,
personal, imaginary or unpublished.
Light refreshments on site (soup and sandwiches)
7pm, salle des gîtes
Free admission
German : ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons
Schauspieler, Sänger, Amateurleser oder einfache Wortliebhaber?
kann die Briefe, die er liebt, vorlesen, slammen oder singen, ganz gleich, ob es sich um berühmte,
persönlich, imaginär oder unveröffentlicht.
Kleine Snacks und Getränke (Suppe und belegte Brote)
19 Uhr, Saal der Unterkünfte
Freie Teilnahme
Italiano :
Attori, cantanti, lettori amatoriali o semplici amanti delle parole?
venite a leggere, a fare lo slam o a cantare le lettere che amano, siano esse famose, personali, immaginarie o inedite,
personali, immaginarie o inedite.
Rinfresco leggero in loco (zuppa e panini)
ore 19.00, sala delle case
Ingresso libero
Espanol : ÉCRIV’ÉMOI scène ouverte Lecture & Chansons
¿Actores, cantantes, lectores aficionados o simples amantes de las palabras?
vengan a leer, recitar o cantar las letras que les gustan, ya sean famosas, personales, imaginarias o inéditas,
personales, imaginarias o inéditas.
Refrigerio ligero in situ (sopa y bocadillos)
19.00 h, sala de las casas rurales
Entrada gratuita
