Écrivons notre mini-magazine sur ordinateur Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 13 janvier, 16h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Un atelier ludique et créatif pour accompagner les jeunes dans l’écriture d’un document numérique. Article, critique ou invention, l’éditeur de texte deviendra un outil facile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-13T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-13T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



