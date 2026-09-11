Ecstatic dance Cahors
samedi 17 octobre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Ecstatic dance
384 Chemin des Pierres Cahors Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2027-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2027-01-23 2027-04-24
AVEC THOMAS & NORA
L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple « soirée dansante » c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion
AVEC THOMAS & NORA
L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple « soirée dansante » c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion. Ici, chaque mouvement qui nous traverse est juste. Grâce à des sets musicaux soigneusement conçus, les danseur.ses seront guidées à travers des ambiances sonores évolutives, inspirées, mêlant sonorités éclectiques, rythmes tribaux et textures électroniques. C’est un espace ouvert à tous.tes, sans prérequis en danse. Que vous soyez danseur.se expérimenté.e ou simple curieux.se, l’idée est de se laisser emporter par le voyage musical et de se laisser traverser par le mouvement. Vivez une expérience qui tend à libérer les tensions du quotidien et à vous exprimer grâce à la magie du mouvement authentique, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Accédez à un état de transe où le corps et l’esprit ne font plus qu’un. (Sans alcool et sans substance).
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384 Chemin des Pierres Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15 centrenoraturpault@gmail.com
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English :
WITH THOMAS & NORA
Ecstatic Dance is much more than just a %AB dance party %BB—it’s a journey into the body to experience a space of freedom, expression, and connection
L’événement Ecstatic dance Cahors a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot
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