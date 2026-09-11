Informations pratiques

Cahors

Ecstatic dance

384 Chemin des Pierres Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2027-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2027-01-23 2027-04-24

AVEC THOMAS & NORA

L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple « soirée dansante » c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion

AVEC THOMAS & NORA

L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple « soirée dansante » c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion. Ici, chaque mouvement qui nous traverse est juste. Grâce à des sets musicaux soigneusement conçus, les danseur.ses seront guidées à travers des ambiances sonores évolutives, inspirées, mêlant sonorités éclectiques, rythmes tribaux et textures électroniques. C’est un espace ouvert à tous.tes, sans prérequis en danse. Que vous soyez danseur.se expérimenté.e ou simple curieux.se, l’idée est de se laisser emporter par le voyage musical et de se laisser traverser par le mouvement. Vivez une expérience qui tend à libérer les tensions du quotidien et à vous exprimer grâce à la magie du mouvement authentique, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Accédez à un état de transe où le corps et l’esprit ne font plus qu’un. (Sans alcool et sans substance).

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384 Chemin des Pierres Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15 centrenoraturpault@gmail.com

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English :

WITH THOMAS & NORA

Ecstatic Dance is much more than just a %AB dance party %BB—it’s a journey into the body to experience a space of freedom, expression, and connection

L’événement Ecstatic dance Cahors a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot