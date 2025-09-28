Ecstatic Dance Morlaix Salle socio culturelle de Ploujean Morlaix

Salle socio culturelle de Ploujean 17 Rue de l'Aérodrome Morlaix Finistère

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 19:30:00

2025-09-28

Ecstatic Dance Invitation au Voyage Intérieur et Collectif

L’ecstatic dance est une pratique de danse libre et consciente, sans chorégraphie ni jugement, où les participants laissent leur corps bouger spontanément au rythme de la musique.

Ouvert à toutes et à tous, aucune expérience nécessaire.

DJ set par le duo DJ Come on l’agneau.

Après la session, auberge espagnole pour celles et ceux qui le souhaitent. .

Salle socio culturelle de Ploujean 17 Rue de l’Aérodrome Morlaix 29600 Finistère Bretagne

