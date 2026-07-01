Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes Écurat
vendredi 31 juillet 2026 · Écurat
Informations pratiques
Écurat
Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes
8 impasse du Puits Écurat Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La compagnie de théâtre les Gaillardes vient faire une représentation de son spectacle les échappées . Repas pique- nique. Buvette.
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8 impasse du Puits Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine evenementsecurat@gmail.com
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English :
The theater company Les Gaillardes will be performing its show Les Échappées. Picnic lunch. Refreshments available.
L’événement Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes Écurat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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