Informations pratiques

Écurat

Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes

8 impasse du Puits Écurat Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La compagnie de théâtre les Gaillardes vient faire une représentation de son spectacle les échappées . Repas pique- nique. Buvette.

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8 impasse du Puits Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine evenementsecurat@gmail.com

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English :

The theater company Les Gaillardes will be performing its show Les Échappées. Picnic lunch. Refreshments available.

L’événement Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes Écurat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge