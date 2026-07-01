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AGENDA · Écurat

Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes Écurat

vendredi 31 juillet 2026 · Écurat

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
8 impasse du Puits
Ville
17810 Écurat
Département
Charente-Maritime
Tarif

Écurat

Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes

8 impasse du Puits Écurat Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

La compagnie de théâtre les Gaillardes vient faire une représentation de son spectacle les échappées . Repas pique- nique. Buvette.
  .

8 impasse du Puits Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   evenementsecurat@gmail.com

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English :

The theater company Les Gaillardes will be performing its show Les Échappées. Picnic lunch. Refreshments available.

L’événement Ecurat fête l’été avec Les Gaillardes Écurat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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