Ecurie de Diane, Haras régional de Rosières-aux-Salines, Rosières-aux-Salines

Informations pratiques

Ecurie de Diane Dimanche 20 septembre, 14h00 Haras régional de Rosières-aux-Salines Meurthe-et-Moselle

3€/personne. Nombre de places limité dans la calèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Haras Régional de Rosières-aux-Salines autrement, à l’occasion d’une petite balade en calèche menée par Diane Delmas, formatrice en attelage et travail à pied à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).

Diane participe également à des concours internationaux d’attelage et partagera avec vous son savoir-faire et sa passion des chevaux.

Alors, laissez-vous guider et venez profiter d’un agréable moment au rythme des chevaux !

Buvette et gaufres sur place.

Retrouvez le programme en cliquant ici : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089113403531

Haras régional de Rosières-aux-Salines 1 rue Léon Bocheron, 54110 Rosières-aux-Salines Rosières-aux-Salines 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 98 70 91 65 https://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-national-de-rosieres-aux-salines/ https://www.facebook.com/ifceRosieres/ [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100089113403531 »}] Le Haras régional de Rosières-aux-Salines est aujourd’hui un centre de formation et un complexe équestre. Fondé en 1767 par le représentant du roi de France, le marquis de la Galaizière, le haras repose sur d’anciennes salines royales.

À travers les années, le haras a su conserver le témoignage de son histoire, avec, entre autres, son manège historique et son écurie.

Fortement modernisé à compter de 2010, le site du Haras, propriété du Conseil régional Grand Est, accueille l’Institut français du cheval et de l’équitation, le Pôle Hippique du Grand Est, la SCIC Haras régional, le siège de l’association Cheval Grand Est, du Conseil des Chevaux du Grand Est, ainsi que les associations Ros’hier et Rosières Attelage. Parking accessible.

Venez découvrir le Haras Régional de Rosières-aux-Salines autrement, à l’occasion d’une petite balade en calèche menée par Diane Delmas, formatrice en attelage et travail à pied à l’Institut français…

©Diane Delmas