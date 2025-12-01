ED Montaigu Night à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre
ED Montaigu Night à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre vendredi 26 décembre 2025.
ED Montaigu Night
à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 19:30:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Réserve ton 26 décembre
Après une soirée plus que réussie l’année dernière, on remet le couvert pour de nouveau bringuer tous ensemble en cette fin d’année
Cette année on commence plus tôt ! (Et on finit plus tard
Billetterie en ligne
Plus d’infos prochainement. .
à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Book your December 26th
After a more than successful evening last year, we’re back at it again for another year’s festivities!
This year we’re starting early! (And we finish later
Online ticketing
L’événement ED Montaigu Night Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65