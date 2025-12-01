ED Montaigu Night à l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre

ED Montaigu Night

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 19:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Réserve ton 26 décembre

Après une soirée plus que réussie l’année dernière, on remet le couvert pour de nouveau bringuer tous ensemble en cette fin d’année

Cette année on commence plus tôt ! (Et on finit plus tard

Billetterie en ligne

Plus d’infos prochainement. .

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book your December 26th

After a more than successful evening last year, we’re back at it again for another year’s festivities!

This year we’re starting early! (And we finish later

Online ticketing

L’événement ED Montaigu Night Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65