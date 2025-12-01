ED SHEERAN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

ED SHEERAN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris lundi 1 décembre 2025.

ED SHEERAN Début : 2025-12-01 à 19:30. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE, EN ACCORD AVEC ONE FIINIX LIVE, PRESENTE : ED SHEERANAchat limité à 4 places par commande.Surprise ! À l’approche de la sortie de son nouvel album Play (le 12 septembre chez Warner), Ed Sheeran annonce une série de concerts en Arena pour décembre 2025, qui le verront jouer en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande. Ces prochains concerts seront une rare occasion de voir le Britannique, habitué aux stades, dans des salles plus intimistes avant le lancement de sa toute nouvelle tournée des stades Loop, qui débutera en Australie en janvier 2026.Il vous donne rendez-vous le 1er décembre 2025 au Zénith Paris – La Villette !Ouverture générale de la billetterie jeudi 11 septembre 2025 à 11h.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75