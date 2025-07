Ëda Diaz Concert de musique du monde Mont-Saint-Aignan

Ëda Diaz Concert de musique du monde Mont-Saint-Aignan vendredi 7 novembre 2025.

Ëda Diaz Concert de musique du monde

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07 21:00:00

2025-11-07

Empreinte de tradition latine, Ëda Diaz explore et affine sa “french touch à la colombienne” colorée, riche et élégante. Dans cet espace poétique, sa musique côtoie sonorités traditionnelles d’Amérique latine, influences pop et productions électroniques.

La musique d’Ëda est le reflet des contrastes qu’elle choisit d’aborder dans ses textes. Entre illusion et réel, folie et raison, ses morceaux mettent en lumière les contradictions propres à l’être humain.

En partenariat avec le Festival Chants d’Elles

Spectacle Tout public

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : Ëda Diaz Concert de musique du monde

Steeped in Latin tradition, Ëda Diaz explores and refines her colorful, rich and elegant ?French touch à la colombienne? In this poetic space, her music blends traditional Latin American sounds, pop influences and electronic productions.

Ëda’s music reflects the contrasts she chooses to address in her lyrics. Between illusion and reality, madness and reason, her songs highlight the contradictions inherent in human beings.

In partnership with the Festival Chants d?Elles

Show for all audiences

German :

Geprägt von der lateinamerikanischen Tradition, erforscht und verfeinert Ëda Diaz ihren farbenfrohen, reichen und eleganten « French Touch à la Colombienne ». In diesem poetischen Raum trifft ihre Musik auf traditionelle lateinamerikanische Klänge, Pop-Einflüsse und elektronische Produktionen.

Ëdas Musik ist ein Spiegelbild der Kontraste, die sie in ihren Texten thematisiert. Zwischen Illusion und Realität, Wahnsinn und Vernunft beleuchten ihre Stücke die Widersprüche, die dem menschlichen Wesen eigen sind.

In Partnerschaft mit dem Festival Chants d’Elles

Aufführung für alle Altersgruppen

Italiano :

Immersa nella tradizione latina, Ëda Diaz esplora e perfeziona il suo colorato, ricco ed elegante « French touch à la colombienne ». In questo spazio poetico, la sua musica fonde i suoni tradizionali latinoamericani con influenze pop e produzioni elettroniche.

La musica di Ëda riflette i contrasti che sceglie di esplorare nei suoi testi. Tra illusione e realtà, follia e ragione, le sue canzoni evidenziano le contraddizioni insite nell’essere umano.

In collaborazione con il Festival Chants d’Elles

Spettacolo per tutti i pubblici

Espanol :

Impregnada de tradición latina, Ëda Diaz explora y refina su colorido, rico y elegante « toque francés a la colombiana ». En este espacio poético, su música mezcla sonidos tradicionales latinoamericanos con influencias pop y producciones electrónicas.

La música de Ëda refleja los contrastes que elige explorar en sus letras. Entre la ilusión y la realidad, la locura y la razón, sus canciones ponen de manifiesto las contradicciones inherentes al ser humano.

En colaboración con el Festival Chants d’Elles

Espectáculo para todos los públicos

