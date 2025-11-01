ËDA DIAZ ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Dans le cadre de sa programmation Automne/Hiver 25.26, l’Espace Culturel Angonia a le plaisir d’accueillir Ëda Diaz en concert, le samedi 1er novembre à 20h30, à Martres-Tolosane, en partenariat avec le Salon des Arts et du Feu.

Depuis 2017, Ëda Diaz façonne une musique unique, fusionnant la tradition latine et une french touch contemporaine. Son univers sonore, poétique et dansant, mêle subtilement sonorités latino-américaines, pop expérimentale, électronique industrielle et ambiances urbaines. Entre contemplation et frénésie, illusion et réalité, ses morceaux explorent les contradictions humaines et la quête d’un avenir meilleur.

Line-up

• Chant, contrebasse électrique Ëda Diaz

• Chœurs, clavier, pad Lena Woods

• Guitare, clavier Anthony Winzenrieth

• Percussions, pad Baptiste de Chabaneix

Ce concert est présenté à l’occasion du Salon des Arts et du Feu, qui se tiendra du 31 octobre au 2 novembre à Martres-Tolosane. 18 .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

