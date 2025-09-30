Eddie the Eagle aux Templiers Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30 22:00:00

2025-09-30

Projection en écho au spectacle Vole, Eddie vole de la Cie C’est pas du jeu, au Théâtre vendredi 26 septembre à 20h30.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Screening in conjunction with the show Vole, Eddie vole by Cie C?est pas du jeu, at the Théâtre, Friday September 26 at 8:30pm.

German :

Vorführung als Echo auf die Aufführung Vole, Eddie vole der Cie C?est pas du jeu im Theater am Freitag, den 26. September um 20.30 Uhr.

Italiano :

Proiezione in concomitanza con lo spettacolo Vole, Eddie vole di Cie C’est pas du jeu, al Théâtre venerdì 26 settembre alle 20.30.

Espanol :

Proyección coincidiendo con el espectáculo Vole, Eddie vole de Cie C?est pas du jeu, en el Théâtre el viernes 26 de septiembre a las 20.30 h.

