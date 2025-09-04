EDDY DE PRETTO – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne

EDDY DE PRETTO – ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE Chalons En Champagne jeudi 4 septembre 2025.

Eddy de Pretto signe son grand retour ! Deux ans après son dernier album À TOUS LES BATARDS”, certifié disque d’or, le chanteur revient avec son nouvel album “CRASH CŒUR”!Auteur, compositeur et interprète, l’artiste a toujours eu une vision claire de ses envies, du studio à la scène en passant par l’image. Avec ce nouvel opus, il explore le moindre de ses désirs, des sonorités R’n’B à des textes à la fois crus et écorchés.En résultent 12 titres ambitieux et percutants, dont l’héritage musical résonnera chez celles et ceux qui ont grandi à l’aube des années 2000.Fier de ses nombreuses casquettes (il est également metteur en scène, directeur artistique et producteur), il prouve qu’il est bien plus qu’un chanteur de variété, mais un artiste pop aux multiples facettes. Eddy de Pretto est en tournée dans toute la France en 2024 et 2025.

ESPACE FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS 51000 Chalons En Champagne 51