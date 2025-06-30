EDDY LE QUARTIER – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

EDDY LE QUARTIER Début : 2026-02-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Eddy le Quartier arrive enfin sur scène !Après avoir fait exploser les compteurs sur internet depuis plus de 10 ans avec ses vidéos légendaires et ses punchlines devenues cultes, Eddy débarque sur scène !À travers des sketchs inédits, il vous propose de découvrir son univers comme vous ne l’avez encore jamais vu. Entre autodérision, observations cinglantes et moments imprévisibles,Eddy vous embarque dans un spectacle où chaque détail compte. C’est une occasion de voir son talent sous un nouvel angle, tout en retrouvant ce style qui vous a déjà conquis derrièrevotre écran.Venez, vous pourriez bien y reconnaître un peu de vous-même… et beaucoup de lui…

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86