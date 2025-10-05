EDDY LE QUARTIER Tours

Eddy le Quartier arrive enfin sur scène !

Après avoir fait exploser les compteurs sur internet depuis plus de 10 ans avec ses vidéos légendaires et ses punchlines devenues cultes, Eddy débarque sur scène !

À travers des sketchs inédits, il vous propose de découvrir son univers comme vous ne l’avez encore jamais vu. Entre autodérision, observations cinglantes et moments imprévisibles, Eddy vous embarque dans un spectacle où chaque détail compte. C’est une occasion de voir son talent sous un nouvel angle, tout en retrouvant ce style qui vous a déjà conquis derrière votre écran.

Venez, vous pourriez bien y reconnaître un peu de vous-même… et beaucoup de lui… .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Eddy le Quartier finally takes the stage!

After more than 10 years of blasting the Internet with his legendary videos and cult punchlines, Eddy is back on stage!

German :

Eddy le Quartier kommt endlich auf die Bühne!

Nachdem Eddy seit über 10 Jahren mit seinen legendären Videos und seinen zum Kult gewordenen Punchlines die Internet-Zähler gesprengt hat, kommt er nun auf die Bühne!

Italiano :

Eddy le Quartier sale finalmente sul palco!

Dopo oltre 10 anni in cui ha fatto impazzire internet con i suoi video leggendari e le sue battute cult, Eddy torna sul palco!

Espanol :

¡Eddy le Quartier sube por fin al escenario!

Tras más de 10 años enloqueciendo Internet con sus vídeos legendarios y sus chistes de culto, Eddy vuelve a los escenarios

