« Eddy Mitchell est formidable » – Sainte-Mère-Église 20 juin 2025 19:00

Manche

« Eddy Mitchell est formidable » Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Spectacle interprété par Jean-Marie Thomas Reprise des grands succès de l’artiste.

Spectacle interprété par Jean-Marie Thomas Reprise des grands succès de l’artiste. .

Sainte-Mère-Eglise

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 12 30 89 71

English : « Eddy Mitchell est formidable »

Performed by Jean-Marie Thomas A revival of the artist’s greatest hits.

German :

Interpretation von Jean-Marie Thomas Wiederholung der großen Erfolge des Künstlers.

Italiano :

Interpretato da Jean-Marie Thomas Un revival dei più grandi successi dell’artista.

Espanol :

Interpretado por Jean-Marie Thomas Una reposición de los grandes éxitos del artista.

L’événement « Eddy Mitchell est formidable » Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Baie du Cotentin