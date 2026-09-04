UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cluses

Edel + Ella Geantet L’Atelier Cluses

vendredi 16 octobre 2026 · L'Atelier · Cluses

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Atelier
Adresse
1325 avenue Georges Clémenceau
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie
Tarif

Cluses

Edel + Ella Geantet

L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 00:00:00

Date(s) :
2026-10-16

EDEL retrouvera la scène de L’Atelier durant une semaine de résidence pour travailler son spectacle. À cette occasion elle célèbrera avec nous la release des versions acoustiques des titres issus de son EP Métamorphoses.
  .

L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45  adminallobroges@cluses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Edel + Ella Geantet

EDEL will return to the stage at L’Atelier for a week-long residency to work on her show. During this time, she’ll join us in celebrating the release of the acoustic versions of the tracks from her EP *Métamorphoses*.

L’événement Edel + Ella Geantet Cluses a été mis à jour le 2026-09-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

À voir aussi à Cluses (Haute-Savoie)