Edel + Ella Geantet L’Atelier Cluses
vendredi 16 octobre 2026 · L'Atelier · Cluses
Informations pratiques
Cluses
Edel + Ella Geantet
L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 00:00:00
Date(s) :
2026-10-16
EDEL retrouvera la scène de L’Atelier durant une semaine de résidence pour travailler son spectacle. À cette occasion elle célèbrera avec nous la release des versions acoustiques des titres issus de son EP Métamorphoses.
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L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Edel + Ella Geantet
EDEL will return to the stage at L’Atelier for a week-long residency to work on her show. During this time, she’ll join us in celebrating the release of the acoustic versions of the tracks from her EP *Métamorphoses*.
L’événement Edel + Ella Geantet Cluses a été mis à jour le 2026-09-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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