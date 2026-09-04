Edel + Ella Geantet L’Atelier Cluses

Informations pratiques

Cluses

Edel + Ella Geantet

L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 00:00:00

Date(s) :

2026-10-16

EDEL retrouvera la scène de L’Atelier durant une semaine de résidence pour travailler son spectacle. À cette occasion elle célèbrera avec nous la release des versions acoustiques des titres issus de son EP Métamorphoses.

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L’Atelier 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Edel + Ella Geantet

EDEL will return to the stage at L’Atelier for a week-long residency to work on her show. During this time, she’ll join us in celebrating the release of the acoustic versions of the tracks from her EP *Métamorphoses*.

L’événement Edel + Ella Geantet Cluses a été mis à jour le 2026-09-04 par Cluses Arve & montagnes Tourisme