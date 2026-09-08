EDEN Nouveau théâtre de Besançon Baume-les-Dames
jeudi 8 octobre 2026 · Nouveau théâtre de Besançon · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
EDEN
Nouveau théâtre de Besançon 2 Avenue Édouard Droz Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Participez au spectacle « Eden » au nouveau théâtre de Besançon à 19h. Un spectacle de Naomi Wallace et Tommy Milliot.
Départ en bus de Baume les dames prévu à 17h15 depuis la place de l’Europe.
Retour prévu à 21h15. .
Nouveau théâtre de Besançon 2 Avenue Édouard Droz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 55 11
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English : EDEN
L’événement EDEN Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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