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EDEN Nouveau théâtre de Besançon Baume-les-Dames

jeudi 8 octobre 2026 · Nouveau théâtre de Besançon · Baume-les-Dames

EDEN Nouveau théâtre de Besançon Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Nouveau théâtre de Besançon
Adresse
2 Avenue Édouard Droz
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif

Baume-les-Dames

EDEN

Nouveau théâtre de Besançon 2 Avenue Édouard Droz Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Participez au spectacle « Eden » au nouveau théâtre de Besançon à 19h. Un spectacle de Naomi Wallace et Tommy Milliot.
Départ en bus de Baume les dames prévu à 17h15 depuis la place de l’Europe.
Retour prévu à 21h15.   .

Nouveau théâtre de Besançon 2 Avenue Édouard Droz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 55 11 

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English : EDEN

L’événement EDEN Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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