EDEN Nouveau théâtre de Besançon Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

EDEN

Nouveau théâtre de Besançon 2 Avenue Édouard Droz Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Participez au spectacle « Eden » au nouveau théâtre de Besançon à 19h. Un spectacle de Naomi Wallace et Tommy Milliot.

Départ en bus de Baume les dames prévu à 17h15 depuis la place de l’Europe.

Retour prévu à 21h15. .

Nouveau théâtre de Besançon 2 Avenue Édouard Droz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 88 55 11

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English : EDEN

L’événement EDEN Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS