Eden Cinéma A bout de course Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Eden Cinéma A bout de course

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Analyse de séquence (20 minutes) après le film A bout de course (VOST) de Sidney Lumet, par Vincent Berge, médiateur cinéma de la Ligue 47.

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Eden Cinéma A bout de course

Sequence analysis (20 minutes) after Sidney Lumet’s film A bout de course (VOST), by Vincent Berge, League 47 cinema mediator.

