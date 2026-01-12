Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 20 janvier 2026.
Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Projection du film Le ciel est à vous de Jean Gremillon, suivie d’une analyse de séquence par Vincent Berge (médiateur cinéma).
Projection du film Le ciel est à vous de Jean Gremillon, suivie d’une analyse de séquence par Vincent Berge (médiateur cinéma). .
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon
Screening of Jean Gremillon’s Le ciel est à vous , followed by a sequence analysis by Vincent Berge (cinema mediator).
L’événement Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot