Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Projection du film Le ciel est à vous de Jean Gremillon, suivie d’une analyse de séquence par Vincent Berge (médiateur cinéma).

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon

Screening of Jean Gremillon’s Le ciel est à vous , followed by a sequence analysis by Vincent Berge (cinema mediator).

