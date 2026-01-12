Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 20 janvier 2026.

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-20
Projection du film Le ciel est à vous de Jean Gremillon, suivie d’une analyse de séquence par Vincent Berge (médiateur cinéma).
English : Eden Cinéma Le ciel est à vous de Jean Gremillon

Screening of Jean Gremillon’s Le ciel est à vous , followed by a sequence analysis by Vincent Berge (cinema mediator).

