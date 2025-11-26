Eden musical entre Orient et Occident Tulle

Eden musical entre Orient et Occident

1 Rue Souham Tulle Corrèze

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Concert dans le grand salon de la préfecture

L’ensemble vocla et instrumental l’écho des muses en compagnie de Nouri Almohamad, musicien syrien, vous invite à partager un pépertoire original réunissant musiques occidentale et orientale anciennes.

Entrée: libre participation

Important: La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour l’netrée dans la salle de la préfecture. .

1 Rue Souham Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 48 95 83

