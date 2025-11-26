Eden musical entre Orient et Occident Tulle
Eden musical entre Orient et Occident
1 Rue Souham Tulle Corrèze
Concert dans le grand salon de la préfecture
L’ensemble vocla et instrumental l’écho des muses en compagnie de Nouri Almohamad, musicien syrien, vous invite à partager un pépertoire original réunissant musiques occidentale et orientale anciennes.
Entrée: libre participation
Important: La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour l’netrée dans la salle de la préfecture. .
1 Rue Souham Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 48 95 83
