EDEN ROAD Bailleau-le-Pin
EDEN ROAD Bailleau-le-Pin samedi 9 mai 2026.
Bailleau-le-Pin
EDEN ROAD
17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
HOT DOG en concert à EDEN ROAD Tribute to Lou DONALDSON
Samedi 9 mai 2026 concert à EDEN ROAD
CAMILLE POUPAT Saxophone
PHILIPPE DESMOULINS Trombonne
ANTOINE DELAUNAY Orgue Hammond
JEAN-PIERRE DEROUARD Batterie
Hot Dog A Tribute to Lou Donaldson fait revivre l’énergie du soul jazz des années Blue Note, entre groove brûlant et élégance bop.
Entrée 12,00€ gratuit enfants moins de 10 ans
Ouverture à 19h30
Restauration bistronomique sur place
producteurs locaux, brasseur, foodrucks.
Concert à 21h00.
Sur réservation EN LIGNE sur le site internet d’EDEN ROAD. .
17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 82 49 56
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English :
HOT DOG in concert at EDEN ROAD Tribute to Lou DONALDSON
L’événement EDEN ROAD Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE