Bailleau-le-Pin

EDEN ROAD

17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

HOT DOG en concert à EDEN ROAD Tribute to Lou DONALDSON

Samedi 9 mai 2026 concert à EDEN ROAD

CAMILLE POUPAT Saxophone

PHILIPPE DESMOULINS Trombonne

ANTOINE DELAUNAY Orgue Hammond

JEAN-PIERRE DEROUARD Batterie

Hot Dog A Tribute to Lou Donaldson fait revivre l’énergie du soul jazz des années Blue Note, entre groove brûlant et élégance bop.

Entrée 12,00€ gratuit enfants moins de 10 ans

Ouverture à 19h30

Restauration bistronomique sur place

producteurs locaux, brasseur, foodrucks.

Concert à 21h00.

Sur réservation EN LIGNE sur le site internet d’EDEN ROAD. .

17 Rue de Meslay-le-Grenet Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 82 49 56

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English :

HOT DOG in concert at EDEN ROAD Tribute to Lou DONALDSON

L’événement EDEN ROAD Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE