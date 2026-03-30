Ederlezi Grand choeur et orchestre Eglise Saint Vincent Nay

Ederlezi Grand choeur et orchestre

Eglise Saint Vincent Chemin Eglise Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Chants de l’Europe de l’Est et des Balkans. 80 choristes, 7 musiciens.

Sous la direction d’Elisabeth Soulas. .

Eglise Saint Vincent Chemin Eglise Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact.laasdechoeur@gmail.com

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English : Ederlezi Grand choeur et orchestre

L’événement Ederlezi Grand choeur et orchestre Nay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay