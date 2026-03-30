Ederlezi Grand choeur et orchestre Eglise Saint Vincent Nay
Ederlezi Grand choeur et orchestre Eglise Saint Vincent Nay dimanche 19 avril 2026.
Ederlezi Grand choeur et orchestre
Eglise Saint Vincent Chemin Eglise Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Chants de l’Europe de l’Est et des Balkans. 80 choristes, 7 musiciens.
Sous la direction d’Elisabeth Soulas. .
Eglise Saint Vincent Chemin Eglise Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact.laasdechoeur@gmail.com
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English : Ederlezi Grand choeur et orchestre
L’événement Ederlezi Grand choeur et orchestre Nay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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