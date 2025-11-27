EDGAR YVES J AND FRIENDS – 3T D’A COTE Toulouse
LE ROI SOLEIL Début : 2026-04-04 à 15:00. Tarif : – euros.
ACM ET DECIBELS PRODUCTIONS PRESENTENT : LE ROI SOLEILPour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés : le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !PMR : billetterie@lesdernierscouches.com
ZENITH D’AUVERGNE 1, BOULEVARD DANIELLE MITTERRAND 63800 Cournon D Auvergne 63