EDGAR-YVES JR. MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

EDGAR-YVES JR. Début : 2027-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : EDGAR-YVES JR.Les amis,Après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes : il me faut du cash aussi !En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.Je me suis désabonné !!!Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague : le manque de “Vigilance”.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63