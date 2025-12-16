Edgar-Yves Jr. : Vigilance Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-29 18:00 –

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/edgar-yves.html Tout public

One man show Les amis,Après deux ans de tournée avec « Solide » et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !Pour quelle raison ? L’amour de la scène ? Du public ? Le frisson du challenge ?Oui, oui, bien sûr, mais soyons honnêtes : il me faut du cash aussi !En échange de bonnes blagues, je compte sur vous pour me donner de quoi faire kiffer Francis.ChatGPT m’a conseillé, pour ce nouvel opus, d’être inclusif, mesuré, de prendre en compte les émotions de chacun et de ne surtout pas être offensant.Je me suis désabonné !!!Je préfère le style humain, incorrect & précis, maladroit & attendrissant…Bref, tout ce qui fait le sel d’une bonne blague : le manque de “Vigilance”. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/edgar-yves.html



Afficher la carte du lieu Cité des Congrès et trouvez le meilleur itinéraire

