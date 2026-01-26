Éditer les auteur·es sourd·es : un métier fondamental pour visibiliser la langue et la culture sourdes Bibliothèque André Malraux Paris

Editeur ou éditrice sourde, véritable médiateur culturel et linguistique au sein de la communauté sourde, reste un métier encore peu connu. À partir de la fin du XXe siècle, des maisons d’édition sourdes ou centrées sur les thématiques sourdes se développent en France : les Éditions d’IVT (1983), celles de Monica Companys (1994) ou les Éditions du Fox (1996) ouvrent la voie. Pourtant, la plupart des publications, même lorsqu’elles portent sur la culture sourde ou la langue des signes, sont rarement traduites en LS, ce qui limite leur accessibilité. L’éditeur·rice joue alors un rôle clé : repérer et accompagner les auteur·rices sourd·es, faire des choix éditoriaux ancrés dans les références de la communauté et favoriser l’accès aux ouvrages. Avec les technologies de communication, on voit dès les années 2000 se multiplier les formats bilingues, les adaptations en LS et des écritures plus visuelles. Ces maisons d’édition contribuent ainsi à la transmission, à la diffusion et à l’autonomie culturelle et linguistique de la communauté sourde.

Forte de 15 ans d’expérience chez IVT, Nadia Chemoun a débuté comme formatrice avant de prendre en charge, depuis 11 ans, la gestion de la maison d’édition IVT en tant que chargée d’édition et de relations publiques. Son rôle inclut notamment la coordination avec les éditeurs, les libraires et leurs partenaires, Ellipse et Albert Le Grand (Suisse).

Spécialiste de la langue des signes, chargé de cours à l’université de Lille et Doctorant en sciences du langage, Stéphane Gonzalez est le fondateur d’Eyes Editions, une maison d’édition engagée dans le développement de projets éditoriaux visuels et adaptés, autour de la langue des signes français et du français écrit.

Présidente de l’association culturelle et artistique Art’Sign et co-organisatrice de Sourdland fête le livre, Laila Hassani a, à travers cet événement, construit une expérience de terrain riche, fondée sur l’observation, l’analyse au sein de comités de lecture et les échanges avec les différents acteurs de la chaîne du livre — dont des éditeurs pi’Sourds — ainsi que sur le développement d’un réseau actif autour du livre et de la culture.

Des interprètes LSF / Français seront présents à cet évènement.

