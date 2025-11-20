Edith, d’après les chansons d’Edith Piaf Troyes

Edith, d’après les chansons d’Edith Piaf

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Mais connait-on bien Edith Piaf ? Ce spectacle est l’occasion de voyager à travers le temps de 1935 à 1963 pour en découvrir un peu plus sur elle. A l’aide des textes de certaines de ses chansons, le comédien Cédric Durand, accompagné de la chanteuse Lucile Hazouard, vont donner vie à des personnages, certains imaginés, d’autres connus, pour découvrir la vie riche et mouvementée de Piaf Ses histoires d’amour avec Cerdan ou bien Montand, ses blessures… Parfois l’imaginaire reprendra le dessus pour donner une nouvelle intensité et rendre hommage à un texte plus ou moins connu. Bravo pour le clown, La vie en rose, L’homme à la moto, l’hymne à l’amour ou bien encore Les deux copains ou Les mômes de la cloche… Des textes qui prennent vie sous forme théâtralisée et chantée pour les découvrir sous un nouveau jour et mieux connaitre la Môme. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

