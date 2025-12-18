Édith et moi de Yael Rasooly Manège, scène nationale Reims Reims

Édith et moi de Yael Rasooly

En duo avec sa marionnette Édith, la chanteuse et marionnettiste Yael Rasooly raconte, avec chaleur et humour, sa difficile lutte pour récupérer sa voix grâce à la force inspirante d’Édith Piaf. Un hymne en chansons à la vie pas toujours rose et à la puissance salvatrice de l’art.

Chanteuse multi-facettes à la voix lyrique, comédienne, marionnettiste, Yael Rasooly est l’une des artistes les plus intéressantes du théâtre israélien contemporain. Primée sur la scène internationale pour ses créations, elle fait jaillir autant d’émotion que d’humour dans ce nouveau spectacle qui boucle sa trilogie sur la violence envers les femmes et les enfants. Après Un silence parfait, présenté au Manège en 2023, Yael revient dans Édith et moi sur les violences masculines qu’elle a subies, les blessures enfouies et le poids du silence.

Heureusement il y a Édith ! Une Édith Piaf fougueuse qui est là, en coach improbable, pour la tirer hors du lit et la ramener à la vie. Dans un duo solidaire et complice, la marionnettiste et sa marionnette se lancent dans une enquête intérieure pour se libérer d’un passé obsédant. Ensemble, elles affrontent avec détermination les démons qui se cachent à proximité et ceux qui se trouvent au plus profond d’ellesmêmes. Entre théâtre et chant, ce spectacle autobiographique livre le portrait d’une femme qui ne veut plus être une victime. C’est en s’inspirant de l’aptitude de la Môme à toujours rebondir pour son art que Yael Rasooly a pu retrouver sa voix et le goût de vivre. Avec énergie et une bonne dose d’ironie, elle retrace ici le chemin de sa libération, grâce à la musique, l’amitié et Édith bien sûr. .

