Edith et moi Yael Rasooly / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

Edith et moi Yael Rasooly / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval samedi 15 novembre 2025.

Edith et moi Yael Rasooly / Le Théâtre (PUPAZZI)

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Marionnette, chants, théâtre

Une histoire partagée de femmes et d’artistes aux échos bouleversants.

Un duo fusionnel naît sous nos yeux la multitalentueuse Yaël Rasooly et sa marionnette Edith (Piaf). Toutes deux vont associer leur voix et leur corps pour raconter un pan de leur vie qui a volé en éclats.

Entre fougue et tendresse, humour et émotions, ce récit en chansons livre un témoignage fort sur les pouvoirs de l’art et de la musique pour guérir nos âmes.

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre

• Samedi 15 novembre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 15 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Puppetry, singing, theater

German :

Marionette, Gesang, Theater

Italiano :

Marionette, canzoni, teatro

Espanol :

Marionetas, canciones, teatro

L’événement Edith et moi Yael Rasooly / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME