Edith & Moi Théâtre Louis Jouvet Belfort

Edith & Moi Théâtre Louis Jouvet Belfort samedi 18 octobre 2025.

Edith & Moi

Théâtre Louis Jouvet Place Jacques Chirac Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Une chanteuse est mystérieusement mise en sourdine . Immobilisée, elle ne peut plus jouer. Un secret passé sous silence brûle en elle. Mais elle n’est pas seule. Une Édith Piaf fougueuse est là pour la tirer hors du lit et la ramener à la vie. Ce duo vulnérable, improbable et complice va affronter avec détermination les démons qui se cachent à proximité. Chanteuse, comédienne, marionnettiste, metteuse en scène, Yael Rasooly est une artiste accomplie, aux multiples talents. Ses créations ont été accueillies dans plus de trente pays et ont reçu de nombreuses récompenses internationales. Elle utilise ici, toutes les cordes à son arc pour raconter une douloureuse histoire personnelle. Elle nous surprend par ses inventions scénographiques, sa virtuosité et son humour. .

Théâtre Louis Jouvet Place Jacques Chirac Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

