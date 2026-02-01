Edith Prot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Edith Prot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 21 février 2026.
Edith Prot en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Edith Prot revient en dédicace à la Maison de la Presse, avec son nouveau roman Le plus beau jour de ma mort .Tout public
0 .
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Edith Prot returns for a signing session at Maison de la Presse, with her new novel Le plus beau jour de ma mort .
L’événement Edith Prot en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COEUR DE LORRAINE