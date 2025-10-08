EDITION REDUX THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 11 EUR

Début : 2025-10-08 20:30:00

Ken Vandermark et son projet Edition Redux. Ken Vandermark, saxophoniste au son puissant est l’un des porte-étendards d’un free jazz généreux et plein de vigueur.

Avec son projet Edition Redux, il se confronte à la jeune génération de la bouillante scène de Chicago. Il synthétise toutes ses inspirations, puisant dans la musique de sa ville natale, dans les musiques improvisées européennes et le post punk. Nous assistons à une véritable démarche d’expérimentation sonore. 7 .

English :

Ken Vandermark and his Edition Redux project. Ken Vandermark, a saxophonist with a powerful sound, is one of the standard-bearers of generous, vigorous free jazz.

German :

Ken Vandermark und sein Projekt Edition Redux. Ken Vandermark, ein Saxophonist mit einem kraftvollen Sound, ist einer der Bannerträger eines großzügigen und kraftvollen Free Jazz.

Italiano :

Ken Vandermark e il suo progetto Edition Redux. Ken Vandermark, sassofonista dal suono potente, è uno dei portabandiera del free jazz generoso e vigoroso.

Espanol :

Ken Vandermark y su proyecto Edition Redux. Ken Vandermark, saxofonista de sonido poderoso, es uno de los abanderados del free jazz generoso y vigoroso.

