Édition spéciale « Bicentenaire » : récit conté de l’histoire de l’EPSM de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC Epsm de l’agglomération lilloise Saint-André-lez-Lille

Édition spéciale « Bicentenaire » : récit conté de l’histoire de l’EPSM de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC Epsm de l’agglomération lilloise Saint-André-lez-Lille samedi 20 septembre 2025.

Édition spéciale « Bicentenaire » : récit conté de l’histoire de l’EPSM de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC Samedi 20 septembre, 10h45, 16h15 Epsm de l’agglomération lilloise Nord

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez écouter « La Voyageuse Immobile » et imprégnez-vous de l’histoire de l’établissement à travers un récit conté mêlant récit de vie, contes traditionnels et mythologies, et les anecdotes et histoires singulières des personnes qui ont travaillé ou travaillent au sein de l’EPSM.

Reprise du spectacle conté pour les Journées Européennes du Patrimoine de 2022, actualisé au contexte du Bicentenaire.

Rendez-vous devant l’accueil de l’EPSM à partir de 16h, 1 rue de Lommelet, 598710 Saint-André-lez-Lille

Visite GRATUITE

À partir de 8 ans – Sur inscription sur : https://www.ghtpsy-npdc.fr/inscription-aux-activites-organisees-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-de-lepsm-de-lepsm-de

Plus d’informations : contact@epsm-al.fr

Epsm de l’agglomération lilloise 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 28 38 51 17 http://www.epsm-al.fr [{« link »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/inscription-aux-activites-organisees-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-de-lepsm-de-lepsm-de »}, {« link »: « mailto:contact@epsm-al.fr »}] site historique, chapelle, cour d’honneur, jardins, centre horticole, centre culturel Ligne de Bus n°3, arrêt Lommelet. Ligne 1, Ligne 90, arrêt Lommelet.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Établissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC