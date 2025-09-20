Édition spéciale Bicentenaire visite guidée à l’EPSM de l’agglomération lilloise GHT Psy NPdC Saint-André-lez-Lille

Édition spéciale Bicentenaire visite guidée à l’EPSM de l’agglomération lilloise GHT Psy NPdC Saint-André-lez-Lille samedi 20 septembre 2025.

Édition spéciale Bicentenaire visite guidée à l’EPSM de l’agglomération lilloise GHT Psy NPdC

1 rue de Lommelet Saint-André-lez-Lille Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:15:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

### Diane, guide conférencière, vous emmène à la découverte l’histoire du site de Lommelet

À travers l’évolution de son patrimoine architectural de la création de l’Hôpital en 1825 par les frères de Saint-Jean de Dieux, à l’année 2025, en passant par la construction de la Clinique de Psychiatrie de Lille et la Clinique d’Addictologie.

**Rendez-vous devant l’accueil de l’EPSM !** 1 rue de Lommelet, 598710 Saint-André-lez-Lille

**Visite GRATUITE** sur inscription sur [https://www.ghtpsy-npdc.fr/inscription-aux-activites-organisees-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-de-lepsm-de-lepsm-de](https://www.ghtpsy-npdc.fr/inscription-aux-activites-organisees-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-de-lepsm-de-lepsm-de)

_Plus d’informations _ [_contact@epsm-al.fr_](mailto:contact@epsm-al.fr) .

1 rue de Lommelet Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France +33 3 28 38 51 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Édition spéciale Bicentenaire visite guidée à l’EPSM de l’agglomération lilloise GHT Psy NPdC Saint-André-lez-Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme