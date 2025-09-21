Édition spéciale « Bicentenaire » : visite guidée « version longue » à l’EPSM de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC Epsm de l’agglomération lilloise Saint-André-lez-Lille

Édition spéciale « Bicentenaire » : visite guidée « version longue » à l’EPSM de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC Epsm de l’agglomération lilloise Saint-André-lez-Lille samedi 20 septembre 2025.

Édition spéciale « Bicentenaire » : visite guidée « version longue » à l’EPSM de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC 20 et 21 septembre Epsm de l’agglomération lilloise Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Pour les plus curieux, Diane proposera une visite exceptionnelle de l’établissement d’une durée de deux heures, « édition spéciale Bicentenaire », afin de rentrer plus en détails dans l’histoire de l’établissement et de son patrimoine architectural.

Rendez-vous devant l’accueil de l’EPSM à partir de 8h45 !, 1 rue de Lommelet, 598710 Saint-André-lez-Lille

Visite GRATUITE sur inscription sur : https://www.ghtpsy-npdc.fr/inscription-aux-activites-organisees-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-de-lepsm-de-lepsm-de

Plus d’informations : contact@epsm-al.fr

Epsm de l’agglomération lilloise 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 28 38 51 17 http://www.epsm-al.fr [{« link »: « https://www.ghtpsy-npdc.fr/inscription-aux-activites-organisees-dans-le-cadre-des-journees-du-patrimoine-de-lepsm-de-lepsm-de »}, {« link »: « mailto:contact@epsm-al.fr »}] site historique, chapelle, cour d’honneur, jardins, centre horticole, centre culturel Ligne de Bus n°3, arrêt Lommelet. Ligne 1, Ligne 90, arrêt Lommelet.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Établissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise – GHT Psy NPdC