Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, CinéPilat, Pélussin

Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Dimanche 19 avril, 17h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:45:00+02:00

Dès 3 ans

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3KS2D »}]

Dès 3 ans – La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. … CinéPilat Edmond et Lucy – La Forêt