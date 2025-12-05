Edmond Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Edmond

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:45:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le ciné-club d’Intra-Malo a le plaisir de vous présenter sa prochaine projection Edmond d’Alexis Michalik.

Un film qui vous fait vivre la folle création de Cyrano comme si vous y étiez.

Alexis Michalik avait réussi une pièce de théâtre alerte, au succès triomphal. Le voilà encore plus virtuose dans l’auto adaptation très cinématographique de son spectacle !

Un casting monstre avec Thomas Solivérès parfait dans le costume d’Edmond, taillé sur mesure, l’hilarant Olivier Gourmet, la diva absolue Clémentine Célarié et l’explosive Mathilde Seigner…

Vous avez aimé Cyrano, vous adorerez Edmond.

Si vous ne riez pas cent fois, nous vous remboursons les pop-corn !

Ouvert à tous. .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Edmond Saint-Malo a été mis à jour le 2025-11-20 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel