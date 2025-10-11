EDMOND Théâtre St Ciers du Taillon Saint-Ciers-du-Taillon

Salle des Fêtes Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Enfants de 6 à 12ans

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

Au programme une comédie policière enlevée en deux actes, interprétée par neuf comédiennes et comédiens talentueux. Une intrigue palpitante vous attend un cadavre est découvert… mais le mort est-il vraiment mort ? L’enquête est ouverte.

Salle des Fêtes Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 50 85 boucaud.yann@gmail.com

English :

On the program: a lively detective comedy in two acts, performed by nine talented actors. A thrilling plot awaits you: a corpse is discovered? but is the dead man really dead? The investigation begins.

German :

Auf dem Programm steht eine schwungvolle Kriminalkomödie in zwei Akten, die von neun talentierten Schauspielerinnen und Schauspielern aufgeführt wird. Eine spannende Handlung erwartet Sie: Eine Leiche wird gefunden, aber ist der Tote wirklich tot? Die Ermittlungen werden aufgenommen.

Italiano :

In programma: una vivace commedia poliziesca in due atti, interpretata da nove attori di talento. Vi aspetta una trama avvincente: viene scoperto un cadavere, ma il morto è davvero morto? L’indagine ha inizio.

Espanol :

En el programa: una animada comedia policíaca en dos actos, interpretada por nueve actores de talento. Le espera una trama trepidante: se descubre un cadáver? pero, ¿está realmente muerto? Comienza la investigación.

