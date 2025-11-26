EDOUARD 3 Montpellier

EDOUARD 3

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09

Longtemps on ne savait pas si la pièce était bien de lui, ni même si elle avait été créée, en tous cas jamais hors d’Angleterre. Oui, non, peut-être. Depuis peu, elle entre officiellement dans le corpus des œuvres complètes.

C’est en quelque sorte à la première création française d’un inédit de William Shakespeare que nous sommes conviés, avec cet Édouard III dont la troupe de Cédric Gourmelon s’empare.

La pièce s’ouvre dans l’incandescence d’un amour impossible et s’achève dans les boucheries de la guerre de Cent Ans. Le jeune roi Édouard, troisième du nom, est fou amoureux d’une comtesse qui ne veut pas de lui, mais d’autres l’aiment parce qu’il gagne, sur le théâtre des opérations.

D’actes en actes, le style change et évolue, parfois abruptement, tour à tour poétique, lyrique, tragique, comique, tragi-comique… et le roi perd en amour ce qu’il gagne en batailles.

durée 3h15

(en deux parties avec un entracte de 20 min)

mer 7 janv 20h

jeu 8 janv 19h

ven 9 janv 19h .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

For a long time it was unclear whether the play was actually his, or even whether it had been premiered, or at least ever outside England. Yes, no, perhaps. Recently, it has officially entered the corpus of the complete works.

German :

Lange Zeit war unklar, ob das Stück wirklich von ihm war, oder ob es überhaupt uraufgeführt wurde, jedenfalls nie außerhalb Englands. Ja, nein, vielleicht. Seit kurzem wird es offiziell in den Korpus der Gesammelten Werke aufgenommen.

Italiano :

Per molto tempo non si è saputo se l’opera fosse davvero sua, né se fosse stata rappresentata per la prima volta, o comunque mai fuori dall’Inghilterra. Sì, no, forse. Recentemente è entrata ufficialmente nel corpus delle opere complete.

Espanol :

Durante mucho tiempo no supimos si la obra era realmente suya, ni siquiera si se había estrenado o, en todo caso, representado alguna vez fuera de Inglaterra. Sí, no, tal vez. Recientemente, ha entrado oficialmente en el corpus de las obras completas.

