Edouard Deloignon Maison du Peuple Belfort

Si vous aussi vous vous posez la question, pourquoi grandira plus tard , à vrai dire je ne sais pas trop.

La seule chose que je sais, c’est qu’il m’arrive toujours des moments dingues.

De la Normandie, au cours Florent, du cours Florent à Netlix, du couple au célibat, je vais vous raconter toutes ces choses inexplicables et parfois inavouables avec évidemment beaucoup d’humour, de bienveillance et d’improvisation.

PS Pour être honnête, je sais pourquoi grandira plus tard . C’est parce que j’adore sortir en boite avec mes potes.

(Enfin là, ils sont tous en couple…Donc ils ne sortent plus !)

Alors, vous venez passer la soirée avec moi ? .

